ZigZag_MACDCandle - indicador para MetaTrader 5
Zigzag trazado a base de las velas del indicador MACDCandle.
Fig. 1. Indicador ZigZag_MACDCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16605
