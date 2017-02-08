CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag_MACDCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1610
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.

Abb.1. Der ZigZag_MACDCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16605

