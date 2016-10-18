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Индикаторы

ZigZag_MACDCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4069
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MACDCandle.

Рис.1. Индикатор ZigZag_MACDCandle

Рис.1. Индикатор ZigZag_MACDCandle

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Trigger_Line Trigger_Line

Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Удобное использование индикаторов Удобное использование индикаторов

Публикую 6 классов, написанных для удобного и понятного использования индикаторов в своем коде.

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.