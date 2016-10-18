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ZigZag_MACDCandle - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MACDCandle.
Рис.1. Индикатор ZigZag_MACDCandle
ASCtrendAlert
Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Trigger_Line
Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Удобное использование индикаторов
Публикую 6 классов, написанных для удобного и понятного использования индикаторов в своем коде.Trigger_Line_HTF
Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.