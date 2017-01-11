Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trigger_Line - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
dwt5 and adoleh2000
Es un indicador tendencial, con el uso de la media móvil y su promedio, que permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.08.2006.
Fig. 1. Indicador Trigger_Line en el gráfico
Fig. 2. Indicador Trigger_Line Envío de la alerta
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16603
