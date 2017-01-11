CodeBaseSecciones
Trigger_Line - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

dwt5 and adoleh2000

Es un indicador tendencial, con el uso de la media móvil y su promedio, que permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.08.2006.

Fig. 1. Indicador Trigger_Line

Fig. 1. Indicador Trigger_Line en el gráfico

Fig. 2. Indicador Trigger_Line. Envío de la alerta

Fig. 2. Indicador Trigger_Line Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16603

