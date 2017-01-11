Autor real:

dwt5 and adoleh2000

Es un indicador tendencial, con el uso de la media móvil y su promedio, que permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 01.08.2006.

Fig. 1. Indicador Trigger_Line en el gráfico

Fig. 2. Indicador Trigger_Line Envío de la alerta