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Индикаторы

MACDCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2714
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор MACD в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора MACD соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор MACDCandle

Рис.1. Индикатор MACDCandle

Exp_LeManTrend Exp_LeManTrend

Эксперт Exp_LeManTrend построен на основе сигналов осциллятора LeManTrend.

LeManTrend_HTF LeManTrend_HTF

Индикатор LeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KalmanFilterCandle KalmanFilterCandle

Индикатор KalmanFilter в свечном виде.

Exp_Laguerre_ROC Exp_Laguerre_ROC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Laguerre_ROC.