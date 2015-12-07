Индикатор MACD в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора MACD соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор MACDCandle