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MACDCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора MACD соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор MACDCandle
Exp_LeManTrend
Эксперт Exp_LeManTrend построен на основе сигналов осциллятора LeManTrend.LeManTrend_HTF
Индикатор LeManTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
KalmanFilterCandle
Индикатор KalmanFilter в свечном виде.Exp_Laguerre_ROC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Laguerre_ROC.