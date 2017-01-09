Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag_MACDCandle - indicador para MetaTrader 5
ZigZag plotado sobre as velas do indicador MACDCandle.
Fig.1. Indicador ZigZag_MACDCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16605
