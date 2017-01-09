CodeBaseSeções
Indicadores

ZigZag_MACDCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
ZigZag plotado sobre as velas do indicador MACDCandle.

Fig.1. Indicador ZigZag_MACDCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16605

