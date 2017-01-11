CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ASCtrendAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1037
Ranking:
(19)
Publicado:
ASCtrendAlert.mq5 (27.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador de señal semafórico ASCtrend permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

Para las alertas, mensajes de correo y mensajes Push en el smartphone, el código del indicador ha sufrido las siguientes modificaciones:

  1. En los parámetros de entrada del indicador, fueron añadidas nuevas variables de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true; //Permiso de la alerta
input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas
input bool EMailON=false; //Permiso del envío de la señal vía email
input bool PushON=false; //Permiso del envío de la señal al móvil
  2. Fueron añadidas tres funciones nuevas BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
               double &BuyArrow[],        // búfer de indicador con las señales de compra
               const int Rates_total,     // número actual de las barras
               const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
               const double &Close[],     // precio de cierre
               const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
                double &SellArrow[],       // indicador con las señales de compra
                 const int Rates_total,     // número actual de las barras
                 const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
                 const double &Close[],     // precio de cierre
                const int &Spread[])       // spread
  {
//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obtención del timeframe en forma de una cadena de caracteres                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. En el bloque OnCalculate(), después del cálculo de los ciclos del indicador, fueron añadidas dos llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal()
    //---
    BuySignal("ASCtrend",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    SellSignal("ASCtrend",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---

Donde BuyBuffer y SellBuffer son nombres de los búferes de indicador para almacenar las señales de compra y de venta. En los búferes de indicador, deben estar presentes los ceros o EMPTY_VALUE como valores vacíos.

Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), va a usarse sólo una llamada a cada función BuySignal() y SellSignal()

Fig. 1. Indicador ASCtrendAlert en el gráfico

Fig. 1. Indicador ASCtrendAlert en el gráfico


Fig. 2. Indicador BykovTrendAlert. Envío de la alerta

Fig. 2. Indicador BykovTrendAlert. Envío de la alerta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16604

Trigger_Line Trigger_Line

Es un indicador tendencial, con el uso de la media móvil y su promedio, que permite enviar alertas, emails y mensajes Push al smartphone.

ZigZag_MomentumCandle ZigZag_MomentumCandle

Zigzag trazado a base de las velas del indicador MomentumCandle.

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

Zigzag trazado a base de las velas del indicador MACDCandle.

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

El indicador Trigger_Line permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.