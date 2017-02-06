代码库部分
指标

Trigger_Line - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1382
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

dwt5 和 adoleh2000

这是一个使用了移动平均和它的平滑处理的跟随趋势指标。它还有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。

这个指标最初是使用MQL4语言编写并首先于2006年8月1日发布在代码库中。

图1. Trigger_Line 指标

图1. Trigger_Line indicator on the chart

图2. Trigger_Line indicator. 生成提醒

图2. Trigger_Line indicator. 生成提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16603

