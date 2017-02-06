请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
dwt5 和 adoleh2000
这是一个使用了移动平均和它的平滑处理的跟随趋势指标。它还有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。
这个指标最初是使用MQL4语言编写并首先于2006年8月1日发布在代码库中。
图1. Trigger_Line indicator on the chart
图2. Trigger_Line indicator. 生成提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16603
