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Trigger_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
dwt5 and adoleh2000
Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.08.2006.
Рис.1. Индикатор Trigger_Line на графике
Рис.2. Индикатор Trigger_Line. Подача алерта
TriggerLine with Arrow
Индикатор Trigger Line со стрелками.Cauchy difference YTG
Разность средних.
ASCtrendAlert
Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.ZigZag_MACDCandle
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MACDCandle.