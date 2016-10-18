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Индикаторы

Trigger_Line - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2323
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

dwt5 and adoleh2000

Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.08.2006.

Рис.1. Индикатор Trigger_Line

Рис.1. Индикатор Trigger_Line на графике

Рис.2. Индикатор Trigger_Line. Подача алерта

Рис.2. Индикатор Trigger_Line. Подача алерта

TriggerLine with Arrow TriggerLine with Arrow

Индикатор Trigger Line со стрелками.

Cauchy difference YTG Cauchy difference YTG

Разность средних.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MACDCandle.