Реальный автор:

dwt5 and adoleh2000

Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.08.2006.

Рис.1. Индикатор Trigger_Line на графике

Рис.2. Индикатор Trigger_Line. Подача алерта