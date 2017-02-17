コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Trigger_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1162
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
実際の著者：

dwt5とadoleh2000

これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2006年8月1日にコードベースに公開されました。

図1　Trigger_Line指標

図1　チャートでのTrigger_Line指標

図2　Trigger_Line指標のアラート生成

図2　Trigger_Line指標のアラート生成

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16603

