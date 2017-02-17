無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trigger_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
dwt5とadoleh2000
これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2006年8月1日にコードベースに公開されました。
図1 チャートでのTrigger_Line指標
図2 Trigger_Line指標のアラート生成
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16603
