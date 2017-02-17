実際の著者：

dwt5とadoleh2000

これは、移動平均とその平滑化を使用するトレンドフォロー指標です。アラート、電子メール、プッシュ通知機能が備えられています。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2006年8月1日にコードベースに公開されました。

図1 チャートでのTrigger_Line指標

図2 Trigger_Line指標のアラート生成