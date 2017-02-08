CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trigger_Line - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
920
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

dwt5 und adoleh2000

Ein Trendindikator. Verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Mittelung, sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 01.08.2006 in CodeBase veröffentlicht.

Abb.1. Der Trigger_Line Indikator

Abb.1. Der Trigger_Line Indikator auf dem Chart

Abb.2. Der Trigger_Line Indikator. Das Senden eines Alerts

Abb.2. Der Trigger_Line Indikator. Das Senden eines Alerts

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16603

ZigZag_MomentumCandle ZigZag_MomentumCandle

ZigZag basierend auf den Kerzen des MomentumCandle Indikators.

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ZigZag basierend auf den Kerzen des RSICandleV2 Indikators.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Der ASCtrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

ZigZag_MACDCandle ZigZag_MACDCandle

ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.