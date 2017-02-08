und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trigger_Line - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 920
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
dwt5 und adoleh2000
Ein Trendindikator. Verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Mittelung, sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 01.08.2006 in CodeBase veröffentlicht.
Abb.1. Der Trigger_Line Indikator auf dem Chart
Abb.2. Der Trigger_Line Indikator. Das Senden eines Alerts
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16603
ZigZag basierend auf den Kerzen des MomentumCandle Indikators.ZigZag_RSICandleV2
ZigZag basierend auf den Kerzen des RSICandleV2 Indikators.
Der ASCtrend Semaphor-Signalindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.ZigZag_MACDCandle
ZigZag basierend auf den Kerzen des MACDCandle Indikators.