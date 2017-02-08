Echter Autor:

dwt5 und adoleh2000

Ein Trendindikator. Verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Mittelung, sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 01.08.2006 in CodeBase veröffentlicht.

Abb.1. Der Trigger_Line Indikator auf dem Chart

Abb.2. Der Trigger_Line Indikator. Das Senden eines Alerts