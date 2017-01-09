Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Trigger_Line - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1334
Avaliação:
-
Publicado:
Autor real:
dwt5 and adoleh2000
Indicador de tendência com uso de média móvel e sua média com de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base 01.08.2006.
Fig.1. Indicador Trigger_Line no gráfico
Fig.2. Indicador Trigger_Line. Emissão do alerta
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16603
