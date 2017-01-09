Autor real:

dwt5 and adoleh2000

Indicador de tendência com uso de média móvel e sua média com de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base 01.08.2006.

Fig.1. Indicador Trigger_Line no gráfico

Fig.2. Indicador Trigger_Line. Emissão do alerta