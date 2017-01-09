Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1716
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
ZigZag plotado sobre o gráfico de colunas MACD.
Fig.1. Indicador ZigZag_MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16581
ZigZag_Stochastic
ZigZag plotado sobre o oscilador estocástico.ZigZag_WPR
ZigZag plotado sobre o oscilador WPR.
ZigZag_NK_Arrows
ZigZag com exibição de seus valores como ícones de fractal.Envelopes ATR MT5
Indicador que exibe o desvio das bordas superior e inferior do intervalo de flutuação do símbolo, calculado de acordo como a ATR desse símbolo.