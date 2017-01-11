Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZag_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 778
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Zigzag trazado a base del oscilador estocástico.
Fig. 1. Indicador ZigZag_Stochastic:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16580
ZigZag_WPR
Zigzag trazado a base del oscilador de WPR.ZigZag_RVI
Zigzag trazado a base del oscilador de RVI.
ZigZag_MACD
Zigzag trazado a base del histograma MACD.ZigZag_NK_Arrows
Zigzag con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.