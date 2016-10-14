ЗигЗаг, построенный на осцилляторе WPR.

ЗигЗаг, построенный на Стохастическом осцилляторе.

Показывает тиковую ценовую историю (Bid/Ask) внутри всех видимых баров.

ZZ Fibo Trader является простой иллюстрацией использования индикатора Simple ZZ Fibo, который строит линии Фибоначчи на длинных импульсных волнах зигзага. В дополнение алгоритм иллюстрирует работу параболической системы перемещения стоп-лосса.