ZigZag_OsMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
786
Ranking:
(15)
Publicado:
Zigzag trazado a base de las velas del indicador OsMACandle.

Fig. 1. Indicador ZigZag_OsMACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16536

