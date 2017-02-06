無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
矢印付きのトリガーライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1525
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
長く知られているトリガーライン指標は、矢印で表示されるようになりました。矢印のないバージョンはこちらです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16541
ティック指標
すべての目に見えるバーの中でティック価格履歴（買値と売値）を表示します。ZigZag_OsMACandle
OsMACandleオシレータに基づいたジグザグです。
ティックチャート
この指標には、実際のティックの履歴から取得されたAskとBidが表示されます。また、AskとBidを視覚的に比較することで、スプレッドの変化を評価することも可能です。Exp_WPR_Slowdown
WPR_Slowdown指標のシグナルに基づいた取引システムです。