ポケットに対して
インディケータ

矢印付きのトリガーライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Viktorov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1525
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
長く知られているトリガーライン指標は、矢印で表示されるようになりました。矢印のないバージョンはこちらです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16541

