Exibe o histórico de ticks de preço (Bid/Ask) em todas as barras visíveis.

O indicador exibe os preços Ask e Bid tomados a partir do histórico real de ticks. Além disso, comparando visualmente Ask e Bid, é possível avaliar como é que mudou o spread.

Sistema de negociação plotado com base nos sinais do indicador WPR_Slowdown.