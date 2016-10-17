Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.