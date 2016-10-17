CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TriggerLine with Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4395
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Давно многим известный индикатор Trigger Line со стрелками. Версия на MQL4 без стрелок тут.

Cauchy difference YTG Cauchy difference YTG

Разность средних.

Cauchy derivative YTG Cauchy derivative YTG

Производная разности средних.

Trigger_Line Trigger_Line

Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.