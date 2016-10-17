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TriggerLine with Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Давно многим известный индикатор Trigger Line со стрелками. Версия на MQL4 без стрелок тут.
Cauchy difference YTG
Разность средних.Cauchy derivative YTG
Производная разности средних.
Trigger_Line
Трендовый индикатор с использованием скользящего среднего и его усреднения с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.ASCtrendAlert
Семафорный сигнальный индикатор ASCtrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.