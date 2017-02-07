Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TriggerLine with Arrow - Indikator für den MetaTrader 5
Der vielen altbekannte Indikator Trigger Line Trigger Line mit Pfeilen. Die Version MQL4 ohne Pfeile hier.
Der Ticks-Indikator Ticks
Der zeigt die ticks Preis-History (Bid/Ask) innerhalb aller sichtbaren Bars.ZigZag_OsMACandle
Der ZigZag, der aufgrund der Kerzen des Indikators OsMACandle erstellt ist.
Tick Chart
Der Indikator zeigt Ask und Bid, die von einer realen Ticks-History genommen werden. Auch optisch vergleichend Ask und Bid kann man bewerten, wie sich der Spread änderte.Exp_WPR_Slowdown
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators WPR_Slowdown gebaut wurde.