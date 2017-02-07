CodeBaseKategorien
Indikatoren

TriggerLine with Arrow - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Ansichten:
1197
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der vielen altbekannte Indikator Trigger Line Trigger Line mit Pfeilen. Die Version MQL4 ohne Pfeile hier.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16541

