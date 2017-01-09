John Ehlers hat einen neuen Oszillator entwickelt, um Verzögerungen durch Berechnungen zu minimieren. Der Oszillator verwirft niederfrequente Komponenten ebenso wie hochfrequente um Rauschen zu minimieren.Diese Modifikation hat den neuen input-Parameter "Berechnungszähler" hinzugefügt.Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.