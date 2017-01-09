Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Super Passband Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Mladen Rakic
- Ansichten:
- 1271
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
John Ehlers hat einen neuen Oszillator entwickelt, um Verzögerungen durch Berechnungen zu minimieren. Der Oszillator verwirft niederfrequente Komponenten ebenso wie hochfrequente um Rauschen zu minimieren.
Diese Modifikation hat den neuen input-Parameter "Berechnungszähler" hinzugefügt.
Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.
Diese Modifikation hat den neuen input-Parameter "Berechnungszähler" hinzugefügt.
Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16532
Momentum Pinball v.2
Einige Änderungen im Vergleich zum originalen Momentum PinballAroon Oszillator
Der klassische Aroon Oszillator in neuer visueller Form.
Rank AutoCorrelation
Indikator umfasst die Spearman Rangkorrelation und Pearson-Korrelation.XVolume
Einfacher Volumen-Indikator, der zwei Modi für die Färbung hat.