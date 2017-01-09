CodeBaseKategorien
Super Passband Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
1271
(26)
John Ehlers hat einen neuen Oszillator entwickelt, um Verzögerungen durch Berechnungen zu minimieren. Der Oszillator verwirft niederfrequente Komponenten ebenso wie hochfrequente um Rauschen zu minimieren.

Diese Modifikation hat den neuen input-Parameter "Berechnungszähler" hinzugefügt.

Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16532

