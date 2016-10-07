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Super Passband Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Новый осциллятор, разработанный Джоном Эйлерсом, разработан, чтобы помочь минимизировать отставания в вычислениях. Сам Эйлерс назвал свой индикатор "суперполосовой фильтр". Он отсекает самые низкочастотные компоненты, а также отклоняет высокочастотные, таким образом, сводя к минимуму шумы.
В данную модификацию индикатора добавлен входной параметр "Calculation Count". Осциллятор поддерживает различные символы и таймфреймы.
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