CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Super Passband Filter - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3360
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Новый осциллятор, разработанный Джоном Эйлерсом, разработан, чтобы помочь минимизировать отставания в вычислениях. Сам Эйлерс назвал свой индикатор "суперполосовой фильтр". Он отсекает самые низкочастотные компоненты, а также отклоняет высокочастотные, таким образом, сводя к минимуму шумы.

В данную модификацию индикатора добавлен входной параметр "Calculation Count". Осциллятор поддерживает различные символы и таймфреймы.


Momentum Pinball Momentum Pinball

Слегка модифицированный индикатор "Импульсный пинболл"

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Классический осциллятор Aroon в новой визуализации

Exp_RSI_Slowdown Exp_RSI_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора RSI_Slowdown.

MFI_Slowdown MFI_Slowdown

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора MFI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.