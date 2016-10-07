Новый осциллятор, разработанный Джоном Эйлерсом, разработан, чтобы помочь минимизировать отставания в вычислениях. Сам Эйлерс назвал свой индикатор "суперполосовой фильтр". Он отсекает самые низкочастотные компоненты, а также отклоняет высокочастотные, таким образом, сводя к минимуму шумы.



В данную модификацию индикатора добавлен входной параметр "Calculation Count". Осциллятор поддерживает различные символы и таймфреймы.

