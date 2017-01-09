CodeBaseSeções
Super Passband Filter - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
1491
(26)
John Ehlers desenvolveu um novo oscilador para ajudar a minimizar o atraso computacional. O oscilador rejeita componentes de baixa frequência e componentes de alta frequência de modo a minimizar o ruído.

Nesta modificação do indicador é adicionado o parâmetro de entrada "Calculation Count". O oscilador suporta vários símbolos e timeframes.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16532

