Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Super Passband Filter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1491
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
John Ehlers desenvolveu um novo oscilador para ajudar a minimizar o atraso computacional. O oscilador rejeita componentes de baixa frequência e componentes de alta frequência de modo a minimizar o ruído.
Nesta modificação do indicador é adicionado o parâmetro de entrada "Calculation Count". O oscilador suporta vários símbolos e timeframes.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16532
Momentum Pinball
Indicador "Momentum Pinball" ligeiramente modificadoAroon Oscillator
Oscilador Aroon clássico com nova visualização
Rank AutoCorrelation
O indicador inclui a correlação de Spearman e a correlação de Pearson.XVolume
Indicador de volume simples com dois modos de cor.