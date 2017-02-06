無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFI_Slowdown - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Tor
MFI指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。
この指標は、価格の逆転に先立って指標の変動率の低下とその逆転が行われるという考え方に基づいています。この目的のために、高速MFI指標の買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域で価格が停滞し始める間隔が検索されます。
この指標は、チャート上にこれらの領域を矢印でマークする機能を提供します。また、MFIの減速の検索を無効にすることもできます。その場合、指標は単にLevelMaxおよびLevelMinの設定で指定されたMFIレベルの超過を表示します。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=2; // MFI期間 input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量 input double LevelMax=90; // シグナルレベル Max input double LevelMin=10; // シグナルレベル Min input bool SeekSlowdown=true; // 原則を検索する input int Shift=0; // バー単位での水平方向の指標のシフト //---- アラートのための入力変数 input uint NumberofBar=1; // シグナルのためのバー番号 input bool SoundON=true; // アラートの有効化 input uint NumberofAlerts=2; // アラート数 input bool EMailON=false; // シグナルのメール送信の有効化 input bool PushON=false; // シグナルのモバイルへの送信の有効化
図1 MFI_Slowdown指標
図2 MFI_Slowdown指標のアラート生成
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16527
