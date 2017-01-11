CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_RSI_Slowdown - Asesor Experto para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
RSI_Slowdown.mq5 (25.85 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_RSI_Slowdown.mq5 (16.07 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema de trading a base de las señales del indicador RSI_Slowdown. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la flecha de color del indicador.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador RSI_Slowdown.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16526

