Autor real:

Tor

Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador MFI com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

O indicador é baseado na ideia de que, antes da reversão do preço e do indicador, primeiro acontece a desaceleração das taxas de mudança do indicador e, em seguida, sua reversão. Para este fim, são procuradas as áreas onde o preço começa a estagnar na zona de sobrecompra ou sobrevenda do indicador MFI rápido.

O indicador tem a capacidade de marcar essas áreas com setas, no gráfico. Você também pode, nas configurações, desativar o atraso do MFI, assim, o indicador mostrará apenas o aumento dos níveis MFI especificados nas configurações, isto é, LevelMax e LevelMin.

input uint MFIPeriod= 2 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType= VOLUME_TICK ; input double LevelMax= 90 ; input double LevelMin= 10 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Fig.1. Indicador MFI_Slowdown

Fig.2. Emissão do alerta pelo indicador MFI_Slowdown