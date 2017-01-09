CodeBaseSeções
MFI_Slowdown - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Tor

Indicador de sinal semáforo com uso do oscilador MFI com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

O indicador é baseado na ideia de que, antes da reversão do preço e do indicador, primeiro acontece a desaceleração das taxas de mudança do indicador e, em seguida, sua reversão. Para este fim, são procuradas as áreas onde o preço começa a estagnar na zona de sobrecompra ou sobrevenda do indicador MFI rápido.

O indicador tem a capacidade de marcar essas áreas com setas, no gráfico. Você também pode, nas configurações, desativar o atraso do MFI, assim, o indicador mostrará apenas o aumento dos níveis MFI especificados nas configurações, isto é, LevelMax e LevelMin.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint MFIPeriod=2;                                // MFI Period
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK;  // volume 
input double LevelMax=90;                       // Signal Level Max
input double LevelMin=10;                       // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Deslocamento horizontal do indicador nas barras
// ---- Variáveis ​​de entrada para alertas 
input uint NumberofBar=1;                       // Número da barra para envio do sinal
input bool SoundON=true;                        // Autorização do sinal
input uint NumberofAlerts=2;                    // Número de alertas
input bool EMailON=false;                       // Autorização para enviar o sinal via e-mail
input bool PushON=false;                        // Autorização para enviar o sinal para o telefone

Fig.1. Indicador MFI_Slowdown

Fig.1. Indicador MFI_Slowdown

Fig.2. Emissão do alerta pelo indicador MFI_Slowdown

Fig.2. Emissão do alerta pelo indicador MFI_Slowdown

