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Индикаторы

MFI_Slowdown - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2857
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Tor

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора MFI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

В индикатор заложена идея, что перед разворотом цены и самого индикатора сначала идёт торможение скорости изменения индикатора, потом его разворот. Для этого ищутся такие участки, где цена начинает застаиваться в зоне перекупленности или перепроданности быстрого индикатора MFI.

Индикатор имеет возможность помечать эти зоны стрелками на графике . Также можно в настройках отключить поиск замедлений MFI, тогда индикатор будет показывать просто превышение заданных в настройках уровней MFI — LevelMax и LevelMin.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint MFIPeriod=2;                                // MFI Period
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
input double LevelMax=90;                       // Signal Level Max
input double LevelMin=10;                       // Signal Level Min
input bool SeekSlowdown=true;                   // Seek Slowdown
input int Shift=0;                              // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- Входные переменные для алертов 
input uint NumberofBar=1;                       // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;                        // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;                    // Количество алертов
input bool EMailON=false;                       // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;                        // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Рис.1. Индикатор MFI_Slowdown

Рис.1. Индикатор MFI_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором MFI_Slowdown

Рис.2. Подача алерта индикатором MFI_Slowdown

Exp_RSI_Slowdown Exp_RSI_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора RSI_Slowdown.

Super Passband Filter Super Passband Filter

Осциллятор, разработанный Дж. Эйлерсом, с дополнениями

WPR_Slowdown WPR_Slowdown

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ZigZag_CHO ZigZag_CHO

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Чайкина.