真实作者:

Tor

基于MFI指标的信号灯信号指标，还有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。

本指标是基于这样的思路，价格的反转之前指标变化率和它的反转会降低。为此，它搜索价格开始停滞并且快速MFI指标位于超买或者超卖区域的机会。

本指标提供功能在图表的这些区域中用箭头标记，也可以禁用搜索MFI的减慢，在这种情况下，指标将只是简单显示MFI水平超过了设置 — LevelMax 和 LevelMin。

input uint MFIPeriod= 2 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType= VOLUME_TICK ; input double LevelMax= 90 ; input double LevelMin= 10 ; input bool SeekSlowdown= true ; input int Shift= 0 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

图1. MFI_Slowdown 指标

图2. MFI_Slowdown 指标生成提醒