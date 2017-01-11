El oscilador T3 ergódico de vela de William Blau es un indicador de la velocidad del movimiento del precio. Se basa en las barras de vela y considera el tamaño y la dirección del «cuerpo» de la vela. A diferencia de muchos otros indicadores del tipo momentum, este oscilador T3 de vela es suave y no depende de las brechas de precio.

La manera más simple de usar este indicador es determinar la tendencia dependiendo de si sus líneas están por encima o por debajo de cero. Otra manera comprende el seguimiento de la línea principal.



Esta versión del indicador dispone de nuevos tipos de visualización y estilos.

