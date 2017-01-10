请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Blau T3 ECO - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1510
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由 W. Blau 开发的 T3 遍历蜡烛条振荡器是一款动量指标。它基于蜡烛条及其 "实体" 的大小和方向。与其它动量指标不同, Blau T3 ECO 不受价格缺口的影响。
使用指标的最简单方法是基于线条低于或高于零轴的位置来判断趋势。另一种方法是跟踪斜率。
Blau T3 遍历蜡烛条振荡器, 实现了新的显示类型和样式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16520
带有附加滤波器的 ALMA
带有附加滤波器和浮动级别的 ALMA。MHL 均线
中间价-最高价-最低价均线 - 两条均线的相关性。
自适应 Laguerre
自适应 Laguerre 滤波器, 具有常见的 20 种价格类型集合。Aroon 振荡器
新视觉形式的经典 Aroon 振荡器。