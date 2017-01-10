代码库部分
Blau T3 ECO - MetaTrader 5脚本

mladen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Mladen Rakic
显示:
1510
等级:
(19)
已发布:
由 W. Blau 开发的 T3 遍历蜡烛条振荡器是一款动量指标。它基于蜡烛条及其 "实体" 的大小和方向。与其它动量指标不同, Blau T3 ECO 不受价格缺口的影响。

使用指标的最简单方法是基于线条低于或高于零轴的位置来判断趋势。另一种方法是跟踪斜率。

Blau T3 遍历蜡烛条振荡器, 实现了新的显示类型和样式。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16520

