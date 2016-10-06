Эргодический свечной осциллятор Уильяма Блау - это индикатор скорости движения цены. Он основан на свечных барах и учитывает размер и направление "тела" свечи. В отличие от многих других индикаторов из разряда моментумов, этот свечной Т3-осциллятор плавный и не зависит от ценовых "разрывов".

Самый простой способ использования такого индикатора - определение тренда в зависимости от того, выше или ниже нуля расположены его линии. Еще один способ - отслеживать наклон основной линии.



Данный образец индикатора имеет в своем распоряжении новые типы отображения и стили.

