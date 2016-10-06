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Индикаторы

Blau T3 ECO - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3135
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Эргодический свечной осциллятор Уильяма Блау - это индикатор скорости движения цены. Он основан на свечных барах и учитывает размер и направление "тела" свечи. В отличие от многих других индикаторов из разряда моментумов, этот свечной Т3-осциллятор плавный и не зависит от ценовых "разрывов".

Самый простой способ использования такого индикатора - определение тренда в зависимости от того, выше или ниже нуля расположены его линии. Еще один способ - отслеживать наклон основной линии.

Данный образец индикатора имеет в своем распоряжении новые типы отображения и стили.


ALMA with addition of filters ALMA with addition of filters

Индикатор ALMA с плавающими уровнями и дополнительной фильтрацией

MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих средних

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.