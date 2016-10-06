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Blau T3 ECO - индикатор для MetaTrader 5
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Эргодический свечной осциллятор Уильяма Блау - это индикатор скорости движения цены. Он основан на свечных барах и учитывает размер и направление "тела" свечи. В отличие от многих других индикаторов из разряда моментумов, этот свечной Т3-осциллятор плавный и не зависит от ценовых "разрывов".
Самый простой способ использования такого индикатора - определение тренда в зависимости от того, выше или ниже нуля расположены его линии. Еще один способ - отслеживать наклон основной линии.
Данный образец индикатора имеет в своем распоряжении новые типы отображения и стили.
Индикатор ALMA с плавающими уровнями и дополнительной фильтрациейMHL Average
Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих средних
Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов ценыDelta_WPR_HTF
Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.