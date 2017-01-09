CodeBaseKategorien
Indikatoren

Blau T3 ECO - Indikator für den MetaTrader 5

mladen
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
1501
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
T3 ergodischer Kerzenoszillator von W. Blau ist ein Momentum-Indikator. Er basiert auf Kerzen und arbeitet mit Größe und Richtung des Kerzen-"Körpers". Im Gegensatz zu anderen Momentum-Indikatoren ist Blau T3 ECO von Preislücken nicht betroffen.

Der einfachste Weg, diesen Indikator zu verwenden ist, einen Trend basierend der Position der Linien über oder unter Null zu bestimmen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verfolgung der Steigung.

Blau T3 ergodische Kerzen implementiert neue Anzeigetypen und -stile.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16520

