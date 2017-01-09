und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Blau T3 ECO - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Mladen Rakic
- Ansichten:
- 1501
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
T3 ergodischer Kerzenoszillator von W. Blau ist ein Momentum-Indikator. Er basiert auf Kerzen und arbeitet mit Größe und Richtung des Kerzen-"Körpers". Im Gegensatz zu anderen Momentum-Indikatoren ist Blau T3 ECO von Preislücken nicht betroffen.
Der einfachste Weg, diesen Indikator zu verwenden ist, einen Trend basierend der Position der Linien über oder unter Null zu bestimmen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verfolgung der Steigung.
Blau T3 ergodische Kerzen implementiert neue Anzeigetypen und -stile.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16520
ALMA mit schwebenden Levels und zusätzlich Filtern.MHL Average
Middle-High-Low Average - eine Korrelation von zwei Mittelwerten.
Adaptive Laguerre-Filter mit dem üblichen Satz von 20 Preistypen.Aroon Oszillator
Der klassische Aroon Oszillator in neuer visueller Form.