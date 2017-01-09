T3 ergodischer Kerzenoszillator von W. Blau ist ein Momentum-Indikator. Er basiert auf Kerzen und arbeitet mit Größe und Richtung des Kerzen-"Körpers". Im Gegensatz zu anderen Momentum-Indikatoren ist Blau T3 ECO von Preislücken nicht betroffen.



Der einfachste Weg, diesen Indikator zu verwenden ist, einen Trend basierend der Position der Linien über oder unter Null zu bestimmen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verfolgung der Steigung.



Blau T3 ergodische Kerzen implementiert neue Anzeigetypen und -stile.