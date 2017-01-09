Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ALMA mit addition filters - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
1488
Rating:
-
Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ursprüngliche ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) Indikator entfernt kleine Preisschwankungen und verstärkt den Trend durch einen gleitenden Durchschnitt der zweimal angewendet wird. Der Kern von ALMA wird auf der Website des Autors beschrieben.
Dies ist eine modifizierte Variante des Indikators, mit zusätzlichen Filtern und schwebenden Levels.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16517
