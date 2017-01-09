CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ALMA mit addition filters - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
1488
(30)
Alma_1_3.mq5 (11.33 KB) ansehen
Der ursprüngliche ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) Indikator entfernt kleine Preisschwankungen und verstärkt den Trend durch einen gleitenden Durchschnitt der zweimal angewendet wird. Der Kern von ALMA wird auf der Website des Autors beschrieben. 

Dies ist eine modifizierte Variante des Indikators, mit zusätzlichen Filtern und schwebenden Levels.


MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - eine Korrelation von zwei Mittelwerten.

Composite RSI Composite RSI

Eine weitere Version des RSI mit geglätteten Preisen.

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

Blau T3 ergodischer Kerzenoszillator mit neuen Anzeige-Typen und Stilen

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Adaptive Laguerre-Filter mit dem üblichen Satz von 20 Preistypen.