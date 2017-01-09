Der ursprüngliche ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) Indikator entfernt kleine Preisschwankungen und verstärkt den Trend durch einen gleitenden Durchschnitt der zweimal angewendet wird. Der Kern von ALMA wird auf der Website des Autors beschrieben.



Dies ist eine modifizierte Variante des Indikators, mit zusätzlichen Filtern und schwebenden Levels.

