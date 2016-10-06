CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ALMA with addition of filters - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3550
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оригинальный индикатор ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) призван сгладить незначительные колебания цен и усилить определение тренда путем применения скользящей средней дважды. Суть индикатора описана на сайте его автора. Уровень шума снижается за счет фильтрации: индикатор придерживается основного тренда, отсеивая шумы, приходящие с последними тиками.

Данный, доработанный образец индикатора ALMA имеет добавочные фильтры и различные входные параметры. Кроме периода расчета и используемой цены, к примеру, тут можно выбрать период и уровень фильтрации (по умолчанию выставлены нули).


MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих средних

Composite RSI Composite RSI

Еще одна версия RSI с использованием сглаженных цен

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

Эргодический свечной Т3-осциллятор Уильяма Блау

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены