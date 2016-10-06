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ALMA with addition of filters - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальный индикатор ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) призван сгладить незначительные колебания цен и усилить определение тренда путем применения скользящей средней дважды. Суть индикатора описана на сайте его автора. Уровень шума снижается за счет фильтрации: индикатор придерживается основного тренда, отсеивая шумы, приходящие с последними тиками.
Данный, доработанный образец индикатора ALMA имеет добавочные фильтры и различные входные параметры. Кроме периода расчета и используемой цены, к примеру, тут можно выбрать период и уровень фильтрации (по умолчанию выставлены нули).
Middle-High-Low Average - совокупность двух скользящих среднихComposite RSI
Еще одна версия RSI с использованием сглаженных цен
Эргодический свечной Т3-осциллятор Уильяма БлауAdaptive Laguerre
Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены