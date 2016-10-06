Оригинальный индикатор ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) призван сгладить незначительные колебания цен и усилить определение тренда путем применения скользящей средней дважды. Суть индикатора описана на сайте его автора. Уровень шума снижается за счет фильтрации: индикатор придерживается основного тренда, отсеивая шумы, приходящие с последними тиками.



Данный, доработанный образец индикатора ALMA имеет добавочные фильтры и различные входные параметры. Кроме периода расчета и используемой цены, к примеру, тут можно выбрать период и уровень фильтрации (по умолчанию выставлены нули).

