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UniOscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Очередная версия осциллятора. Уровни перекупленности и перепроданности рынка обозначаются соответствующими цветами (цветовую схему можно менять в настройках индикатора).
Входные параметры:
- период для расчета осциллятора
- используемая цена (предлагается стандартный набор из 22 типов цены)
- верхняя и нижняя границы осциллятора
- момент, в который происходит изменение цвета (это может быть выход линии за границы осциллятора, изменение ее наклона или пересечение средней линии)
4MA Candles
Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.Exp_Delta_RSI
Эксперт Exp_Delta_RSI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_RSI.
Delta_WPR
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов WPR.Delta_MFI_HTF
Индикатор Delta_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.