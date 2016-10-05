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Индикаторы

UniOscillator - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
1975
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Очередная версия осциллятора. Уровни перекупленности и перепроданности рынка обозначаются соответствующими цветами (цветовую схему можно менять в настройках индикатора).

Входные параметры:

  • период для расчета осциллятора
  • используемая цена (предлагается стандартный набор из 22 типов цены)
  • верхняя и нижняя границы осциллятора
  • момент, в который происходит изменение цвета (это может быть выход линии за границы осциллятора, изменение ее наклона или пересечение средней линии)


4MA Candles 4MA Candles

Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.

Exp_Delta_RSI Exp_Delta_RSI

Эксперт Exp_Delta_RSI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_RSI.

Delta_WPR Delta_WPR

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов WPR.

Delta_MFI_HTF Delta_MFI_HTF

Индикатор Delta_MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.