und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
UniOscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 854
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Oszillator basiert auf überkaufte und überverkaufte Zonen RSI. Das Farbschema kann in den Einstellungen geändert werden.
Eingabeparameter:
- die Periode für die Berechnung des Oszillators
- angewandte Preis (Standard-Set von 22 Typen)
- die oberen und unteren Grenzen
- Moment für Farbwechsel (Änderung der Steigung, eine Kreuzung der äußeren Levels oder eine Kreuzung der Mittellinie)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16507
