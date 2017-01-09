CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

UniOscillator - Indikator für den MetaTrader 5

mladen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
854
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Oszillator basiert auf überkaufte und überverkaufte Zonen RSI. Das Farbschema kann in den Einstellungen geändert werden.

Eingabeparameter:

  • die Periode für die Berechnung des Oszillators
  • angewandte Preis (Standard-Set von 22 Typen)
  • die oberen und unteren Grenzen
  • Moment für Farbwechsel (Änderung der Steigung, eine Kreuzung der äußeren Levels oder eine Kreuzung der Mittellinie)


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16507

4MA Candles 4MA Candles

Der Indikator zeichnet Kerzen basierend auf 4 Mittelwerte: Durchschnitt von Open, Close, High, Low.

MA Ribbon MA Ribbon

Der Indikator zeigt die Bereiche, in den sich der schnelle und langsame MA kreuzen.

Elliott Wave Oszillator Elliott Wave Oszillator

Eine guter Oszillator der beim Zählen von Elliot Wellen hilft.

Composite RSI Composite RSI

Eine weitere Version des RSI mit geglätteten Preisen.