MA Ribbon - indicador para MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 2985
-
Indicador de sinal que constrói uma média móvel rápida e lenta e pinta a área formada por sua interseção em conformidade com o estado do mercado. Nos parâmetros de entrada, é possível configurar o tipo de média móvel (simples, exponencial, suavizada, linear ponderada), o período da média rápida e lenta.
O indicador é construído com a capacidade de enviar alertas ao cruzar a média (e, portanto, com a mudança de tendências no mercado).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16495
O indicador plota bandas com base em três quantis.
O oscilador com o período ajustável e esquema de cores