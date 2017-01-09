CodeBaseSeções
MA Ribbon - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
2985
(34)
Indicador de sinal que constrói uma média móvel rápida e lenta e pinta a área formada por sua interseção em conformidade com o estado do mercado. Nos parâmetros de entrada, é possível configurar o tipo de média móvel (simples, exponencial, suavizada, linear ponderada), o período da média rápida e lenta.

O indicador é construído com a capacidade de enviar alertas ao cruzar a média (e, portanto, com a mudança de tendências no mercado).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16495

