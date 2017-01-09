Signal Indikator, der schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zeichnet und die gebildeten Bereiche dazwischen ausfüllt - abhängig von den Marktbedingungen. Eingabeparameter sind die Art des MA (einfache, exponentiell, geglättet, linear gewichtet) und die Perioden des schnellen und langsamen MA.

Der Indikator ist in der Lage, Benachrichtigungen zu senden, wenn sich die Ma's kreuzen (also wenn sich der Trend ändert).



