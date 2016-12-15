無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MAリボン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 4835
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
市場状況に応じて、高速及び低速移動平均をプロットし、交差点で形成された領域を塗りつぶすシグナル指標。入力パラメータは、MAのタイプ（単純、指数、平滑、線形加重）と、高速および低速MAの期間です。
指標は、MAが交差する（したがって、トレンドが変わる）たびにアラートを送信することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16495
新バーアラータ
この指標は、新しいバーが形成されたときにアラートを送信します。Quantileバンド
この指標は3つの分位値を使用して「バンド」を構築します。
4MAローソク足
この指標は、始値、終値、高値、安値の4つの平均に基づいてローソク足をプロットします。UniOscillator
RSIに基き、調整可能な期間と配色を持つオシレータ