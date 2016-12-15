コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MAリボン - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
4835
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
市場状況に応じて、高速及び低速移動平均をプロットし、交差点で形成された領域を塗りつぶすシグナル指標。入力パラメータは、MAのタイプ（単純、指数、平滑、線形加重）と、高速および低速MAの期間です。

指標は、MAが交差する（したがって、トレンドが変わる）たびにアラートを送信することができます。


