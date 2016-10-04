Сигнальный индикатор, который строит быструю и медленную скользящую среднюю и закрашивает области, образуемые их пересечениями, в соответствии с состоянием рынка. Во входных параметрах возможна настройка типа скользящей средней (простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная), выбор периодов быстрой и медленной средней.



В индикатор встроена возможность отправки алертов при пересечении средних (а следовательно, при смене тенденции на рынке).

