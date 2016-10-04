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MA Ribbon - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор, который строит быструю и медленную скользящую среднюю и закрашивает области, образуемые их пересечениями, в соответствии с состоянием рынка. Во входных параметрах возможна настройка типа скользящей средней (простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная), выбор периодов быстрой и медленной средней.
В индикатор встроена возможность отправки алертов при пересечении средних (а следовательно, при смене тенденции на рынке).
New Bar Alerter
При формировании нового бара отсылается алерт.Quantile Bands
Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.
Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.Delta_RSI_HTF
Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.