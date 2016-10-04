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Индикаторы

MA Ribbon - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
5116
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
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Сигнальный индикатор, который строит быструю и медленную скользящую среднюю и закрашивает области, образуемые их пересечениями, в соответствии с состоянием рынка. Во входных параметрах возможна настройка типа скользящей средней (простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная), выбор периодов быстрой и медленной средней.

В индикатор встроена возможность отправки алертов при пересечении средних (а следовательно, при смене тенденции на рынке).

New Bar Alerter New Bar Alerter

При формировании нового бара отсылается алерт.

Quantile Bands Quantile Bands

Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.

Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.

Delta_RSI_HTF Delta_RSI_HTF

Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.