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Индикаторы

New Bar Alerter - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2144
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Простой индикатор, формирующий алерт при возникновении нового бара. В качестве входных параметров задается возможность генерации текстового, звукового алерта, отсылки сообщения на электронную почту.



Quantile Bands Quantile Bands

Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.

MA Ribbon MA Ribbon

Индикатор наглядно демонстрирует области пересечения двух скользящих средних.

Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.