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New Bar Alerter - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор, формирующий алерт при возникновении нового бара. В качестве входных параметров задается возможность генерации текстового, звукового алерта, отсылки сообщения на электронную почту.
Quantile Bands
Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.Bollinger Bands with Filling
Полосы Боллинджера с возможностью выбора способа расчета отклонения - стандартного или несмещенного.
MA Ribbon
Индикатор наглядно демонстрирует области пересечения двух скользящих средних.Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.