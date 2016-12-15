コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

新バーアラータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1236
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
新しいバーが出現したときにアラートを発する単純な指標です。入力パラメータは、テキスト、音声アラート、電子メール通知を生成する機能を提供します。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16493

