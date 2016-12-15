無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
新バーアラータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 1236
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
新しいバーが出現したときにアラートを発する単純な指標です。入力パラメータは、テキスト、音声アラート、電子メール通知を生成する機能を提供します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16493
