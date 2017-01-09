CodeBaseKategorien
Indikatoren

New Bar Alerter - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
902
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Dies ist ein einfacher Indikator der eine Benachrichtigung generiert, wenn ein neuer Balken kommt. Die Eingabeparameter bieten die Möglichkeit Text zu generieren, Warntöne und E-Mail-Benachrichtigungen festzulegen.

Abbildung:



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16493

