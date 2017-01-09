Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dies ist ein einfacher Indikator der eine Benachrichtigung generiert, wenn ein neuer Balken kommt. Die Eingabeparameter bieten die Möglichkeit Text zu generieren, Warntöne und E-Mail-Benachrichtigungen festzulegen.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16493
Quantile Bands
Dieser Indikator konstruiert "Bänder" mit 3 Quantilwerten.Bollinger Bands mit Filling
Diese Version der Bollinger-Bänder bietet eine Wahl für die Berechnung der Standardabweichung als ein Muster oder eine nicht korrigierte Abweichung.
MA Ribbon
Der Indikator zeigt die Bereiche, in den sich der schnelle und langsame MA kreuzen.4MA Candles
Der Indikator zeichnet Kerzen basierend auf 4 Mittelwerte: Durchschnitt von Open, Close, High, Low.