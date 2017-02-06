無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_Delta_RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_Delta_RSIエキスパートアドバイザーはDelta_RSI指標の色の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、指標ヒストグラムの色が薄緑か桃色に変わるとバーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたDelta_RSI.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16487
Delta_RSI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_RSI指標です。Delta_MFI
異なる周期を持つ2つのMFIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。