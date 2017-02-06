コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Delta_RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
702
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Delta_RSI.mq5 (15.75 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Delta_RSI.mq5 (13.23 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_Delta_RSIエキスパートアドバイザーはDelta_RSI指標の色の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、指標ヒストグラムの色が薄緑か桃色に変わるとバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたDelta_RSI.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16487

Delta_RSI_HTF Delta_RSI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_RSI指標です。

Delta_MFI Delta_MFI

異なる周期を持つ2つのMFIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。

YMA YMA

価格の移動平均 (O+C+H+L)/4

Delta_WPR Delta_WPR

異なる周期を持つ2つのWPRオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。