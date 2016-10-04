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Exp_Delta_RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Delta_RSI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_RSI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора на трендовый салатовый или розовый.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Delta_RSI.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов MFI.Delta_RSI_HTF
Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.UniOscillator
Осциллятор с настраиваемым периодом и цветовой схемой