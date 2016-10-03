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Delta_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tor
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов RSI.
Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).
То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.
Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.
Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph //--- input uint RSIPeriod1=14; // Fast RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1=PRICE_CLOSE; //--- input uint RSIPeriod2=50; // Slow RSI Period input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2=PRICE_CLOSE; //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.
- 0 — Индикаторный буфер;
- 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
- 2 — RSI быстрое;
- 3 — RSI медленное;
- 4 — Разность между двумя RSI (MACDRSI).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2016.
Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_RSI
Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_RSI
Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.BykovTrendAlert
Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.MACD Candles
Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном виде