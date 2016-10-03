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Индикаторы

Delta_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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3089
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов RSI.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // Type graph
//---
input uint                 RSIPeriod1=14;    // Fast RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice1=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 RSIPeriod2=50;    // Slow RSI Period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice2=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 Level=50;         // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;          // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

  • 0 — Индикаторный буфер;
  • 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
  • 2 — RSI быстрое;
  • 3 — RSI медленное;
  • 4 — Разность между двумя RSI (MACDRSI).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2016.

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_RSI

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_RSI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_RSI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_RSI

Candles, arbitrary seconds Candles, arbitrary seconds

Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.

BykovTrendAlert BykovTrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ColorX2MA_Alert ColorX2MA_Alert

Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

MACD Candles MACD Candles

Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном виде