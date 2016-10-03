Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов RSI.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора RSI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного RSI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное RSI больше 50, а быстрое RSI больше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное RSI меньше 50, а быстрое RSI меньше медленного RSI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого RSI, вид отображения гистограммы.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint RSIPeriod1= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint RSIPeriod2= 50 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2= PRICE_CLOSE ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

0 — Индикаторный буфер;

1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;

2 — RSI быстрое;

3 — RSI медленное;

4 — Разность между двумя RSI (MACDRSI).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2016.

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_RSI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_RSI