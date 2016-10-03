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Candles, arbitrary seconds - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор основывается не на барах и не на тиках. Он работает строго в зависимости от времени. Иными словами, он генерирует новый бар с его ценами High, Low, Open и Close для заданного периода в секундах. Период произвольно задается пользователем во входных параметрах. Данная версия не зависит от тиков, она отображает плоскую линию даже когда изменения цены нет: например, по выходным дням либо в те периоды регулярных сессий, когда отсутствуют тики.
Кроме того, обратите внимание, что при запуске нескольких экземпляров одного и того же индикатора с теми же настройками в разные периоды времени график будет отличаться: данные будут разными.
Данные не генерируются в автономном режиме.
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