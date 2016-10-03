CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candles, arbitrary seconds - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3405
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор моделирует бары за заданный в секундах период, а не на основании тиков.

Этот индикатор основывается не на барах и не на тиках. Он работает строго в зависимости от времени. Иными словами, он генерирует новый бар с его ценами High, Low, Open и Close для заданного периода в секундах. Период произвольно задается пользователем во входных параметрах. Данная версия не зависит от тиков, она отображает плоскую линию даже когда изменения цены нет: например, по выходным дням либо в те периоды регулярных сессий, когда отсутствуют тики.

Кроме того, обратите внимание, что при запуске нескольких экземпляров одного и того же индикатора с теми же настройками в разные периоды времени график будет отличаться: данные будут разными.




Данные не генерируются в автономном режиме.
BykovTrendAlert BykovTrendAlert

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Waddah_Attar_Pivot_V2 Waddah_Attar_Pivot_V2

Три пивота на одном графике с возможностью менять их таймфреймы.

Delta_RSI Delta_RSI

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов RSI.

ColorX2MA_Alert ColorX2MA_Alert

Индикатор ColorX2MA с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.