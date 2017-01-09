CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candles, arbitrary seconds - Indikator für den MetaTrader 5

mladen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
1272
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Dieser Indikator arbeitet nicht mit Balken oder Ticks. Er arbeitet strikt für eine Zeit. Er generiert einen neuen Balken mit Open, Close, High und Low für die angetgebene Periode in Sekunden. Diese Version hängt überhaupt nicht von Ticks ab (es funktioniert sogar am Wochenende – indem eine flache Linie erzeugt wird, da es hier keine Preisänderung gibt, aber es funktioniert) und diese Version ist in der Lage, Daten anzuzeigen, auch wenn Ticks nicht während regulärerer Sessions hereinkommen.

Beachten Sie auch, dass mehrere Instanzen des gleichen Indikators mit gleichen Einstellungen die zu anderen Zeitpunkten starten nicht den gleichen "Chart" produzieren werden: die Daten werden anders.

PS: Es werden keine Offlinedaten generiert.





