喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
任意秒数的蜡烛 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1834
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标并非基于柱线或即时报价。它严格基于时间操作。它会以给定的秒数周期生成一个包含开盘价, 收盘价, 最高价和最低价的新柱线。这一版本完全不依赖即时报价 (它甚至可在周末工作 — 创建一条横线, 因为没有价格变化, 但它依旧工作), 这一版本即使在常规时段中无即时报价的情况下也能够显示数据。
另外, 请留意, 在不同时间启动相同设置的同一指标的多个实例将不会产生相同的 "图表": 数据将会不同。 附言: 它不生成离线数据。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16482
