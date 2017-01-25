请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Tor
基于两个不同周期数的RSI震荡指标之间差距的趋势分析工具。
本指标对于分析两个不同周期数(快速和慢速)的RSI震荡指标，它们的相对位置，以及慢速RSI相对指定水平(例如50)，这些情况都会有所帮助。
也就是说，如果慢速 RSI 大于50， 而快速 RSI 大于慢速 RSI - 以超买颜色绘制柱形图；
如果慢速 RSI 小于50， 而快速 RSI 小于慢速 RSI - 以超卖颜色绘制柱形图；
所有的设置都可以自定义: 颜色，信号水平 (50), 慢速和快速 RSI 的周期数，以及柱形图显示类型。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // 图的类型 //--- input uint RSIPeriod1=14; // 快速 RSI 周期数 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1=PRICE_CLOSE; //--- input uint RSIPeriod2=50; // 慢速 RSI 周期数 input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2=PRICE_CLOSE; //--- input uint Level=50; // 信号水平 //--- input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数
本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。
- 0 — 指标缓冲区;
- 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
- 2 — 快速 RSI;
- 3 — 慢速 RSI;
- 4 — 两个 RSI 之间的差距I (MACDRSI).
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2016年9月27日发布于代码库中。
图1. Delta_RSI 指标的完整柱形图
图2. Delta_RSI 指标的简短柱形图
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16476
BykovTrendAlert
BykovTrend 信号灯信号指标, 并且有功能可以提醒，发送电子邮件和向移动设备发送推送通知。Waddah_Attar_Pivot_V2
本指标在一个图表上显示了三个轴点，并且可以修改它们的时段。
ColorX2MA_Alert
ColorX2MA 指标, 还有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
基于 ColorXvaMA_Digit_StDev 指标信号的交易系统。