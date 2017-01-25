真实作者:

Tor

基于两个不同周期数的RSI震荡指标之间差距的趋势分析工具。

本指标对于分析两个不同周期数(快速和慢速)的RSI震荡指标，它们的相对位置，以及慢速RSI相对指定水平(例如50)，这些情况都会有所帮助。

也就是说，如果慢速 RSI 大于50， 而快速 RSI 大于慢速 RSI - 以超买颜色绘制柱形图；

如果慢速 RSI 小于50， 而快速 RSI 小于慢速 RSI - 以超卖颜色绘制柱形图；

所有的设置都可以自定义: 颜色，信号水平 (50), 慢速和快速 RSI 的周期数，以及柱形图显示类型。

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input uint RSIPeriod1= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice1= PRICE_CLOSE ; input uint RSIPeriod2= 50 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice2= PRICE_CLOSE ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。

0 — 指标缓冲区;

1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;

2 — 快速 RSI;

3 — 慢速 RSI;

4 — 两个 RSI 之间的差距I (MACDRSI).

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2016年9月27日发布于代码库中。

图1. Delta_RSI 指标的完整柱形图

图2. Delta_RSI 指标的简短柱形图