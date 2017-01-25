代码库部分
指标

Delta_RSI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Tor

基于两个不同周期数的RSI震荡指标之间差距的趋势分析工具。

本指标对于分析两个不同周期数(快速和慢速)的RSI震荡指标，它们的相对位置，以及慢速RSI相对指定水平(例如50)，这些情况都会有所帮助。

也就是说，如果慢速 RSI 大于50， 而快速 RSI 大于慢速 RSI - 以超买颜色绘制柱形图；

如果慢速 RSI 小于50， 而快速 RSI 小于慢速 RSI - 以超卖颜色绘制柱形图；

所有的设置都可以自定义: 颜色，信号水平 (50), 慢速和快速 RSI 的周期数，以及柱形图显示类型。

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram; // 图的类型
//---
input uint                 RSIPeriod1=14;    // 快速 RSI 周期数
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice1=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 RSIPeriod2=50;    // 慢速 RSI 周期数
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice2=PRICE_CLOSE;
//---
input uint                 Level=50;         // 信号水平
//---
input int                  Shift=0;          // 指标水平偏移柱数

本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。

  • 0 — 指标缓冲区;
  • 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
  • 2 — 快速 RSI;
  • 3 — 慢速 RSI;
  • 4 — 两个 RSI 之间的差距I (MACDRSI).

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2016年9月27日发布于代码库中。

图1. Delta_RSI 指标的完整柱形图

图2. Delta_RSI 指标的简短柱形图

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16476

